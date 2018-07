Grêmio divulga vídeo com imagens de bastidores do Gre-Nal

Após a vitória por goleada no Gre-Nal, o Grêmio postou na sua página oficial um vídeo de aproximadamente 11 minutos com imagens exclusivas do clássico, que já possui mais de 30 mil visualizações no Youtube.

As cenas mostram desde a chegada da delegação na Arena até o discurso emocionado do técnico Luiz Felipe Scolari no vestiário.

As imagens de bastidores mostram o aquecimento dos jogadores, a reza antes do jogo, ângulos diferentes dos gols e a comemoração de toda a delegação nos vestiários. Em um discurso após o jogo, Felipão se emocionou quando falava sobre oportunidades da vida. Os jogadores aproveitaram para cantar parabéns e comemorar o aniversário do técnico.

No final do vídeo, Felipão dedicou a vitória de todo o grupo para o presidente Fábio Koff, que depois de muita cobrança, conseguiu golear o Internacional.