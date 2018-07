Grêmio diz que terá dificuldade para substituir Enderson

A derrota para o Coritiba por 3 a 2, em casa, no último domingo, foi o fim da linha para a passagem do técnico Enderson Moreira pelo Grêmio. Após o confronto, pela 12.ª rodada do Campeonato Brasileiro, o clube anunciou a saída do treinador. Apesar de a decisão ter sido tomada por ambas as partes, os dirigentes preveem dificuldade para encontrar um substituto.

"Vamos partir em busca de uma solução que se torna difícil. Encontrar um profissional melhor do que o Enderson será difícil. Encontrar quem o substituía com a dedicação, o empenho e o profissionalismo dele será muito difícil. Espero que ele seja feliz e que o Grêmio encontre um substituto tão bom quanto o profissional que ele é", disse o presidente Fábio Koff.

Enderson Moreira chegou ao clube para esta temporada e até teve bons momentos, mas a derrota na decisão do Campeonato Gaúcho para o rival Internacional e a queda precoce na Libertadores, diante do San Lorenzo, minaram a confiança em seu trabalho. Estes maus resultados, no entanto, não impediram que ele conquistasse o respeito dos dirigentes.

"A dificuldade é achar um profissional de alto nível, que possa substituir o Enderson. Durante os seis meses tivemos uma relação honesta, não faltou dedicação nem empenho. Mas o futebol é assim, chegou-se à conclusão de que é melhor mudar e talvez fosse preciso isso. Mas vamos trabalhar em cima de uma alternativa dentro do que entendemos que é o melhor para o Grêmio", comentou o diretor executivo Rui Costa.

Sem Enderson Moreira, o Grêmio já anunciou a solução momentânea para o cargo. A equipe será comandada interinamente por André Jardine, técnico do sub-20. Com a diretoria admitindo dificuldade em encontrar um substituto, a tendência é que Jardine esteja no banco no duelo diante do Vitória, sábado, no Barradão.