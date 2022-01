Grêmio revela desejo de Douglas Costa seguir no clube em 2022: 'Queremos que ele fique'

Douglas Costa pode repetir o caminho de Diego Souza e permanecer no Grêmio para a temporada 2022. O meia chegou a abrir negociação com o São Paulo após desentendimento com a torcida gaúcha, mas parece ter mudado de ideia. Segundo o presidente Romildo Bolzan Jr., o jogador manifestou o interesse de permanência em Porto Alegre.

"O Douglas manifestou que quer ficar e o Grêmio tem interesse que ele fique", disse o dirigente em entrevista à Rádio Gaúcha neste domingo. O dirigente aproveitou para anunciar a desistência no atacante Sorriso, do Juventude, e revelou que o clube aguarda por um desfecho feliz com o argentino Benítez.

O meia, ex-São Paulo, viria justamente para dividir a armação das jogadas com Douglas Costa após as saídas de Alisson e Jean Pyerre. "Estamos em processo de negociação, aguardando. Restam detalhes e estamos trabalhando essa possibilidade. É uma situação negocial."

Romildo ainda teve de explicar o motivo de o Grêmio voltar atrás e fechar com Diego Souza após anunciar sua saída. "Fizemos a recontratação do Diego Souza levando em conta porque vimos no mercado que não havia suficiência e capacidade financeira do Grêmio bancar um centroavante do nível do Diego Souza", reconheceu.

O artilheiro aceitou as condições financeiras do clube para firmar por novo ano. Vai, contudo, precisar de um forte trabalho físico antes de voltar a jogar. "Recontratamos o Diego porque, na verdade, é um jogador que é peça raríssima no futebol. Vai ter que, evidentemente, passar por um recondicionamento físico. O desejo dele foi de permanecer conosco."

Com a iminente manutenção de Douglas Costa e a chegada de Benítez, a recontratação de Diego Souza, mais os acertos com Orejuela, Bruno Alves, Nicolas e Janderson, Romildo vê o Grêmio bastante forte para 2022.

"Temos goleiros de seleção, laterais de seleção, zagueiros de seleção, volantes importantes de seleção, o Lucas, meias importantes, o Douglas e o próprio Campaz. Tu vai começar com centroavante, com Ferreira, Jhonata que terminou o ano bem..."