Grêmio e América-MG disputam a última vaga do Grupo B na Copa da Primeira Liga

A última vaga do Grupo B para as quartas de final da Copa da Primeira Liga vai ser definida às 19h30 desta quarta-feira. Grêmio e América-MG se enfrentam em confronto direto pela classificação, na Arena Grêmio, em Porto Alegre, enquanto que o Ceará torce por um empate entre os rivais.

O jogo é válido pela segunda rodada do torneio interestadual, mas a terceira rodada já foi disputada pelas duas equipes. Ambas têm apenas um ponto, mas o América-MG está na terceira colocação e o Grêmio em quarto, por conta do desempate no saldo de gols: -1 a -2.

O vencedor do duelo garante vaga nas quartas de final. Isso porque o segundo colocado Ceará, que já cumpriu seus três jogos na tabela, tem dois pontos. No caso de um empate, o time cearense se classifica.

A única equipe do Grupo B que já está com o futuro definido é o Flamengo, classificado e garantido na liderança com sete pontos. Nas outras chaves, já se classificaram às quartas de final: Internacional, Cruzeiro, Atlético Mineiro e Londrina.