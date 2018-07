Grêmio e Atlético-MG correm atrás da primeira vitória na Copa Sul-Minas-Rio

A segunda rodada começa com a partida entre Figueirense e Atlético Mineiro, marcada para as 17 horas, no estádio Orlando Scarpelli, em Florianópolis. Os dois times buscam a reabilitação porque perderam na estreia pelo Grupo C. O time mineiro caiu no estádio do Mineirão, em Belo Horizonte, diante do Flamengo por 2 a 0, enquanto que o catarinense perdeu para o América-MG por 1 a 0, no estádio Independência, também em BH.

Aguirre deve poupar o atacante Lucas Pratto, que está perto de deixar o clube rumo ao futebol chinês, os laterais Marcos Rocha e Douglas Santos e o volante Leandro Donizete. Eles nem iriam viajar com o grupo para Santa Catarina, tanto que, nesta sexta-feira, foram preservados durante parte do treino. Enquanto isso, o Figueirense deve entrar com força máxima.

GRÊMIO POUPA - O Grêmio, que também deve preservar alguns de seus principais jogadores, iniciou a competição empatando com o Avaí por 2 a 2, em Santa Catarina, pelo Grupo B. Internacional e Coritiba ficaram no 0 a 0, em Porto Alegre. Os dois, portanto, buscam a primeira vitória.

O técnico gremista Roger Machado indicou que preservará alguns jogadores, ao contrário do Coritiba. O treinador Gilson Kleina afirmou que Amaral, ex-Palmeiras, estará entre os titulares, assim como Leandro. Alan Santos e Thiago Lopes ficam como opções.

A rodada continuará apenas no próximo dia 17 com três jogos. O Cruzeiro enfrenta o Fluminense no Mineirão, o Internacional recebe o Avaí, no estádio Beira-Rio, enquanto que o Flamengo joga diante do América-MG, no Espírito Santo.