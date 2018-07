Grêmio e Atlético-MG vão decidir em casa as semifinais da Copa do Brasil

O Grêmio e o Atlético Mineiro vão definir os confrontos que determinarão os finalistas da edição de 2016 da Copa do Brasil em casa. Foi o que ficou definido após o sorteio realizado na manhã desta quarta-feira na sede da CBF, no Rio, para determinar os mandos de campo da próxima fase da competição inicial.

Com essa definição, na próxima quarta-feira, o Internacional vai receber o Atlético Mineiro, no Beira-Rio, no duelo de ida de uma das séries semifinais. Depois, na quarta-feira seguinte, será a vez de o time de Belo Horizonte ser o mandante, em duelo que poderá ocorrer no Independência ou no Mineirão.

Afinal, embora utilize o Independência como palco da maior parte dos seus jogos como mandante, o Atlético-MG optou por realizar os seus dois confrontos anteriores em casa pela Copa do Brasil, diante de Ponte Preta e Juventude, no Mineirão. Agora, o clube ainda não sinalizou onde realizará o confronto com o Inter.

A ordem da série entre Cruzeiro e Grêmio será inversa, e não há qualquer dúvida sobre os seus palcos. O primeiro confronto, na próxima quarta-feira, será disputado no Mineirão. Depois, na semana seguinte, a equipe viaja para o Rio Grande do Sul, onde vai entrar em campo na Arena Grêmio.

Antes da realização do sorteio, a CBF confirmou que não haverá desmembramento para as quintas-feiras dos confrontos pelas semifinais da Copa do Brasil. Com isso, os dois jogos entre mineiros e gaúchos já tem suas datas definidas: 26 de outubro e 2 de novembro.

Até por isso, com dois times de Belo Horizonte e outros dois de Porto Alegre envolvidos nas semifinais da Copa do Brasil, o sorteio dos mandos de campo das semifinais da Copa do Brasil foram dirigidos, com a determinação de que os duelos no mesmo dia teriam que ocorrer em cidades diferentes, especialmente em razão de questões de segurança.

Na última quarta-feira, mineiros e gaúchos se classificaram às semifinais da Copa do Brasil em duelos emocionantes. A vaga atleticana foi assegurada na disputa de pênaltis contra o Juventude e o Grêmio empatou com o Palmeiras, enquanto Internacional e Cruzeiro venceram, por dois gols de diferença, Santos e Corinthians, respectivamente.

Com esses resultados, ficou definido que pela primeira vez desde 1991, a Copa do Brasil não terá clubes do Rio e de São Paulo nas semifinais. Naquela oportunidade, os duelos nesta fase foram Criciúma (campeão) x Remo e Grêmio (vice) x Coritiba.