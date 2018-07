Grêmio é batido pelo Toluca por 2 a 0 na estreia da Libertadores

Na segunda rodada, o Grêmio buscará a reabilitação contra a LDU, de Quito (Equador), no dia 2 de março, às 21h45, na Arena Grêmio, em Porto Alegre. Já o Toluca tentará a segunda vitória contra o San Lorenzo, no mesmo dia, em Buenos Aires. Antes, equatorianos e argentinos se enfrentarão na próxima quarta-feira em suas estreias na competição.

Por jogar fora de casa e ainda em uma altitude de 2.600 metros acima do mar, o Grêmio, mesmo com sua força máxima, preferiu adotar um estilo mais cauteloso no início do jogo. Isso fez com que a pressão mexicana, mesmo que tímida, fosse sentida com algumas jogadas pelo meio com Arellano e Triverio. O máximo que o time gaúcho fez foi um chute de Maicon, aos 33 minutos, que o goleiro Talavera espalmou para escanteio.

Pouco antes do intervalo, Velasco se estranhou com Douglas em uma jogada no meio de campo e um princípio de briga aconteceu. Depois da confusão, o árbitro boliviano Gery Vargas expulsou o jogador do Toluca e mostrou apenas o cartão amarelo para o brasileiro.

Com um a mais, era esperado que o Grêmio saísse mais para o ataque no segundo tempo para aproveitar a vantagem numérica em campo. Mas as pretensões tricolores foram por água abaixo logo aos 42 segundos com o gol de cabeça de Triverio. Perdido, o time gaúcho não conseguiu a partir daí chegar com perigo ao gol de Talavera uma única vez.

Do outro lado, quem trabalhava bastante era Marcelo Grohe, que salvou várias vezes o Grêmio. Só que, aos 30 minutos, não teve jeito. Atrapalhado, Geromel cometeu pênalti em Triverio. O atacante mesmo cobrou com força no canto direito do goleiro gremista para fazer o segundo e definitivo gol do jogo.

FICHA TÉCNICA

TOLUCA 2 x 0 GRÊMIO

TOLUCA - Talavera; Flores, Silva, Paulo da Silva e Rodríguez; Velasco, Ortiz, Ríos e Arellano (Cueva); Esquivel e Triverio. Técnico: José Cardozo.

GRÊMIO - Marcelo Grohe; Wallace Oliveira, Geromel, Fred e Marcelo Oliveira; Edinho, Maicon, Giuliano (Fernandinho) e Douglas; Everton e Luan (Henrique Almeida). Técnico: Roger Machado.

GOLS - Triverio, aos 42 segundos e aos 31 (pênalti) minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS - Ortiz (Toluca); Maicon, Douglas e Wallace Oliveira (Grêmio).

CARTÃO VERMELHO - Velasco (Toluca).

ÁRBITRO - Gery Vargas (Fifa/Bolívia).

RENDA E PÚBLICO - Não disponíveis.

LOCAL - Estádio Nemesio Díez, em Toluca (México).