Grêmio e Botafogo podem escapar de punição após briga no Brasileirão

RIO - Uma confusão envolvendo jogadores de Botafogo e Grêmio ao fim da partida disputada na noite de quarta-feira, em Caxias do Sul, poderá render punição aos jogadores dos dois times - mas não se depender do relato do árbitro Flávio Rodrigues de Souza, que apitou o confronto do Brasileirão.

Na súmula eletrônica publicada nesta quinta-feira no site da CBF, o juiz relata de forma sucinta a confusão entre os jogadores dos dois times, mas não cita o nome de nenhum dos atletas envolvidos.

"Ao término da partida na descida dos atletas para o vestiário, observamos um tumulto entre os atletas das duas equipes, não sendo possível identificar nenhum envolvido", resumiu o árbitro. Em outro campo do documento, Flávio Rodrigues de Souza escreve que "nada houve de anormal".

A confusão teve início com uma discussão entre os zagueiros Werley, do Grêmio, e André Bahia, do Botafogo, na saída para os vestiários. Um segurança do time gaúcho interveio e a confusão se generalizou.