Grêmio e Douglas Costa ficam próximos de acerto; anúncio deve acontecer em breve

O Grêmio está próximo de anunciar a contratação do atacante Douglas Costa. Uma reunião que ocorre na casa do jogador, em Porto Alegre, deve selar a chegada dele ao clube gaúcho. Douglas Costa iniciou sua trajetória profissional na equipe tricolor e tem o desejo de retornar ao futebol brasileiro, após vitoriosas temporadas na Europa, atuando por Shakhtar Donetsk, Bayern de Munique e Juventus.

Com 30 anos, o já experiente atleta não foi utilizado no time titular de Hans-Dieter Flick ao longo da temporada, tanto no Campeonato Alemão quanto na Liga dos Campeões. Mesmo assim, o jogador esteve presente em mais conquistas, como no título da Bundesliga no último fim de semana, após goleada sobre o Borussia Mönchengladbach. No início do ano, ele ergueu o troféu de campeão mundial, ao superar o mexicano Tigres na decisão.

Jogador técnico e de velocidade, Douglas Costa é mais utilizado como ponta, podendo atuar na direita ou na esquerda (preferencialmente). Foi assim que chegou à seleção brasileira, mas repetitivas lesões o afastaram do bom rendimento com a camisa do Brasil. Ele disputou a Copa do Mundo de 2018, na Rússia, participando da vitória por 2 a 0 sobre a Costa Rica e da eliminação diante da Bélgica, por 2 a 1. Pelo Grêmio, poderá ser utilizado em posição mais centralizada, seja como articulador ou ponta de lança.

Pedido de Renato Gaúcho, ex-técnico da equipe, o atacante foi especulado ao longo de todos os primeiros meses do ano. Sua contratação ficou congelada após a precoce eliminação na Copa Libertadores. Com a demissão de Renato, quem assumiu o cargo de treinador do Grêmio foi Tiago Nunes. O técnico também apoia a chegada do reforço e deve utilizá-lo na próxima fase da Copa Sul-Americana e no Campeonato Brasileiro, que começa no fim deste mês.

Douglas Costa deve chegar ao clube por empréstimo. Ainda vinculado à Juventus até a metade de 2022, receberá na equipe gaúcha um terço da quantia que ganhava no futebol europeu, a fim de respeitar o teto orçamentário do Grêmio. O negócio está apalavrado há algumas semanas e tem tudo para ser sacramentado em breve, com anúncio oficial. O atleta tem a inteção de voltar ao radar da seleção brasileira e ser convocado pelo técnico Tite.