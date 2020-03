Grêmio e Inter aguardam resposta da Conmebol para saber punições na Libertadores

Está nas mãos da Confederação Sul-Americana de Futebol (Conmebol) a decisão sobre quais serão as punições para os oito jogadores de Grêmio e Inter que foram expulsos na partida entre as equipes pela Copa Libertadores, no dia 12 de março. Os departamentos jurídicos dos dois clubes apresentaram as defesas em audiência por teleconferência nesta segunda-feira e agora aguardam a resposta do comitê disciplinar da entidade.

A partida acabou empatada sem gols, porém teve quatro expulsões para cada lado. Do lado do Grêmio, Paulo Miranda, Caio Henrique, Pepê e Luciano receberam o vermelho. Pelo Inter, os punidos foram Cuesta, Moisés, Edenilson e Praxedes. Todas as expulsões foram durante uma confusão no fim da partida, com briga generalizada. O árbitro do Gre-Nal foi o argentino Fernando Rapallini.

Na audiência, advogados dos clubes brasileiros e os jogadores envolvidos prestaram depoimento. Como é comum nesses casos, primeiramente a Conmebol avalia o conteúdo e depois anuncia as punições. O temor de Grêmio e Inter é de os jogadores receberem punições pesadas, com mais de três jogos. O provável é que os atletas expulsos possam receber de uma até cinco partidas de suspensão, de acordo com a gravidade do envolvimento de cada um deles relatados na súmula.

O primeiro Gre-Nal da história na Libertadores se tornou o segundo jogo com mais expulsões da competição. A primeira partida nesse ranking foi entre Boca Juniors e Sporting Cristal, pela fase de grupos de 1971. Na ocasião, foram apresentados 19 cartões vermelhos.

Caso seja aplicada a punição mais grave, com cinco partidas de gancho, o jogador só poderia voltar a atuar pela equipe na fase final da competição, quando ela retornar da paralisação. Até agora na Libertadores os dois rivais gaúchos fizeram duas partidas e somaram 4 pontos cada. Ambos são líderes do Grupo E. O Inter leva vantagem por ter um saldo do gols melhor.

Confira as infrações pelas quais serão julgados os expulsos no Gre-Nal:

Artigo 12 - Princípios de conduta

12.2 Constituem, entre outros, comportamentos imputáveis e infrações sancionáveis os referidos princípios:

12.2 c) Violar as pautas mínimas do que há de se considerar como um comportamento aceitável no âmbito do esporte e do futebol organizado.

12.2 f) Comportar-se de maneira tal que o futebol como esporte em geral e a CONMEBOL em particular, possam ser desacreditados como consequência desse comportamento

12.2 k) Causar interrupção ou abandono de uma partida, ou ser o responsável direto ou indireto

12.2 o) Cometer um ato de violência ou agressão.

Veja as penas por cada infração:

Artigo 16 - Conduta incorreta de jogadores e oficiais

16.1 b - Suspensão de, no mínimo, duas partidas na competição ou por um período de tempo específico por conduta violenta ou por agredir jogadores, ou qualquer outra pessoa presente na partida, exceto seus oficiais.

16.1 c - Suspensão de, no mínimo, cinco partidas na competição ou por um período de tempo específico por agressão ou menosprezo que seja considerado grave pelos órgãos judiciais.