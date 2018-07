Grêmio e Inter disputam clássico decisivo para ambos

Grêmio e Internacional jogam neste domingo, 9, um clássico decisivo para as pretensões dos dois no Brasileirão. Separados por apenas dois pontos - 56 a 54, com desvantagem gremista -, os rivais gaúchos se enfrentam a partir das 17 horas, na Arena, precisando da vitória para continuar sonhando alto na competição.

Jogando em casa, o Grêmio depende de uma vitória para manter boas chances de se classificar para a Libertadores do ano que vem. E o Inter ainda pode sonhar com o título brasileiro, pelo menos na matemática, se ganhar o clássico e o líder Cruzeiro, que tem 64 pontos, tropeçar diante do Criciúma em Belo Horizonte.

Tanto pela possibilidade de continuar na busca dos objetivos que têm quanto pela de cortar o caminho do rival, os dois clubes gaúchos colocaram no confronto todos os ingredientes das grandes decisões. Os treinadores reforçaram os despistes recorrendo a treinos fechados durante a semana, escalações não confirmadas e evasivas sobre a volta de jogadores, deixando no ar que podem estar preparando algum surpresa para a hora do jogo.

No Grêmio, Luiz Felipe Scolari aproveita a perspectiva de contar com o zagueiro Rhodolfo e o meia Giuliano, recuperados de contusões, para esconder os jogadores e o esquema tático que vai usar. O técnico pode montar o time com três volantes, para conter o talentoso meio-de-campo do Internacional, ou, pressionado pela necessidade de vencer, retirar um dos encarregados da contenção e apostar em mais um armador.

Na defesa gremista, se o titular Rhodolfo não voltar, Bressan pode seguir no time. E no meio-de-campo, Alán Ruiz, Riveros, Luan e Giuliano disputam duas vagas.

Do lado do Inter, Abel Braga está sem o lateral-esquerdo Fabrício, suspenso, mas pode contar com a volta do meia Alex, que ficou afastado de dois jogos por contusão.

Alan Ruschel entra no time para recompor a defesa. Mas no meio-de-campo e no ataque é tudo mistério. Se Alex sentir alguma dor e não jogar o clássico, há chance de entrar um atacante, Rafael Moura ou Wellington Paulista, para fazer dupla com Nilmar.