GRÊMIO E INTER ESCREVEM MAIS UM CAPÍTULO DO CONFRONTO HISTÓRICO

Grêmio e Internacional ou Internacional e Grêmio vão se enfrentar pela 403.ª vez em 105 anos de história. Em jogo, uma importante vaga na Libertadores do ano que vem e, quem sabe, o título brasileiro (o Grêmio está a dez pontos do líder Cruzeiro e o Inter, oito). A partida, que será disputada na arena gremista, neste domingo, às 17h, será marcada pelo confronto da sólida defesa da equipe treinada por Luiz Felipe Scolari com o ataque do time de Abel Braga - o quarto melhor do Nacional. Trata-se de uma rivalidade que para o Rio Grande do Sul.

A história do Gre-Nal tem início, de certa forma, em setembro de 1903, quando dois quadros de atletas do Sport Clube Rio Grande, até hoje o mais antigo do Brasil, vão a Porto Alegre para uma demonstração de futebol. O esporte começava, pouco a pouco, a ganhar seus fãs no País. Observava o jogo um paulista chamado Cândido Dias da Silva. Quando a bola do jogo murchou, ele emprestou a sua para que a partida terminasse. Depois dos festejos, Cândido e alguns amigos ficaram conversando com os jogadores do Rio Grande, que lhes contaram alguns detalhes sobre o esporte que praticavam. Contaram, também, o que seria necessário para fundar um clube.

Em abril de 1909, cinco anos e alguns meses depois daquela data, os irmãos Poppe - José, Luiz e Henrique -, também paulistas, haviam tentado se filiar a um clube da cidade para praticar o esporte que amavam. A filiação é negada por não serem descendentes de alemães. Os irmãos ficam decepcionados. Henrique resolve articular a fundação de um clube de futebol.

Quase de imediato, em junho, ainda revoltados com a negativa recebida, os irmãos Poppe desafiam aqueles dirigentes. Um "match", como se dizia à época. Os cartolas oferecem aos irmãos o segundo quadro de sua equipe para a partida. Os irmãos, teimosos, negam, e acabam recebendo a confirmação do enfrentamento com o quadro principal do Grêmio. A partida é então realizada um mês depois, em julho, no estádio da Baixada, no bairro Moinhos de Vento, região da elite portoalegrense. O estádio existia desde 1904, tendo sido ampliado com alguns pavilhões ao longo dos anos seguintes.

O Sport Club Internacional, de Henrique Poppe e seus irmãos, é impiedosamente goleado por 10 a 0 pelo Grêmio Foot-Ball Porto Alegrense, como uma criança manipulada pelo irmão mais velho. Apenas seis anos depois, em 1915, o Inter conseguiria sua primeira vitória – 4 a 1, no campo adversário. Os paulistas Cândido Dias da Silva e os irmãos Poppe, sem poder jamais supor, haviam então criado uma das maiores rivalidades do futebol brasileiro. Desde aquela primeira partida, o Inter existe para vencer o Grêmio e o Grêmio, para vencer o Inter.

Eduardo Galeano escreveu, do futebol: "(...) em cada confronto entre duas equipes, entram em combate velhos ódios e amores herdados de pai para filhos". Aliás, não queira ver um gremista sendo chamado de filho por um colorado, e vice-versa. No mínimo, uma peleia, como se diz no Rio Grande do Sul, deve estourar de um momento desses. O Gre-Nal é um estatuto gaúcho, com origens sociais e políticas. Com um significado de admiração e ódio. Afinal, os irmãos Poppe fundaram o Inter a partir da negativa para a filiação no Grêmio.

De lá para cá, pouco coisa mudou nesse sentimento. Diz-se muito no Rio Grande do Sul que o Grêmio é o clube da elite, e o Inter é o clube popular. Não é exatamente assim. "Os dois clubes eram de elite, no início", comenta Cesar Guazzelli, historiador e professor da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS), dedicado ao estudo do futebol. Ele explica que ambos os clubes contavam com jogadores amadores apenas, e somente as pessoas endinheiradas podiam se dar ao luxo de não trabalhar para jogar futebol. "Além disso, a cor vermelha era a mesma do partido de oposição no estado, os maragatos, então atraía (para a torcida colorada) muitos filhos de famílias de elite do interior, simpáticos aos maragatos, que iam estudar em Porto Alegre."

DÉCADA DE 20

O Inter começa a formar sua imagem de clube do povo a partir dos anos 20, quando começa a aceitar jogadores semi-profissionais, criando identificação com as camadas mais populares da cidade – em 1928, passa também a aceitar negros nos seus quadros. Em 1931, inaugura o seu próprio campo, o Estádio dos Eucaliptos, inicialmente com cerca de 10 mil lugares, aumentados para 30 mil quando escolhido para sediar a Copa de 1950. "Aqui tudo é comparação. Se o clube tem menos dívidas, se o dirigente fala melhor que o outro, se o estádio é maior, se é sede de Copa... tudo", comenta aquele que é considerado o maior dirigente da história recente do Inter, Fernando Carvalho.

Como diz Carvalho, a disputa se dá, entre Grêmio e Inter, sob qualquer aspecto. Tamanho da torcida. Número de títulos. Vitórias em Gre-Nais. Número de artilheiros do Campeonato Metropolitano nos anos 30. Tudo, tudo. Até hoje, o Grêmio comemora anualmente desde 1935 a vitória num clássico daquele ano, a final do campeonato da cidade que comemorava cem anos da Guerra dos Farrapos – uma virada nos últimos minutos, um técnico inflamado que sugeriu a comemoração do título por um século.