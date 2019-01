Grêmio e Inter recebem aval e terão torcida como visitantes na estreia do Gaúcho

Grêmio e Internacional informaram nesta quinta-feira que receberam aval para que suas torcidas possam ir ao estádio na estreia do Campeonato Gaúcho. Os clubes receberam um aval da federação estadual, que permitiu a venda de ingressos para gremistas e colorados no confronto em que serão visitantes.

Os rivais haviam sido punidos pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) pelos tumultos ocorridos no Gre-Nal das quartas de final do Gaúcho do ano passado. Inicialmente, as equipes não poderiam contar com a presença de torcedores visitantes quando jogassem fora de casa.

A interpretação dos advogados de Inter e de Grêmio sobre a punição, no entanto, foi outra. E após reunião na sede da Federação Gaúcha de Futebol (FGF) nesta quinta-feira, a entidade concordou com o que foi argumentado pelos clubes e permitiu que as torcidas de ambas as equipes acompanhem as partidas de estreia como visitantes, desde que a comercialização dos ingressos seja feita apenas pelos times mandantes.

Com isso, o Grêmio poderá encarar o Novo Hamburgo neste domingo, às 17 horas, no Estádio do Vale, com a presença de seus torcedores, assim como o Internacional contra o São Luiz, no mesmo dia, às 19 horas, no 19 de Outubro.

A FGF, no entanto, manteve as punições referentes às torcidas organizadas, que estarão impedidas de ir às três primeiras partidas dos rivais no Gaúcho. Nas três primeiras rodadas, o Inter pega o São Luiz, o Pelotas e o São José, enquanto o Grêmio encara o Novo Hamburgo, o Aimoré e o Juventude.