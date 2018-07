Grêmio e Internacional empatam por 2 a 2 no Estádio Olímpico

Jefferson Bernardes/Vipcomm

Índio e Douglas disputam a bola durante o empate por 2 a 2 entre Grêmio e Internacional

PORTO ALEGRE - Grêmio e Internacional empataram por 2 a 2 neste domingo, no Estádio Olímpico, na cidade de Porto Alegre, em partida válida pela 31ª rodada do Campeonato Brasileiro. O resultado foi mais frustrante para a equipe da casa, já que o time esteve duas vezes à frente no placar.

Se segurasse a vitória, o Grêmio teria avançado para o quarto lugar na classificação, ingressado na zona de classificação para a próxima Libertadores e até na luta pelo título. Como conseguiu apenas um ponto, o clube terminou a rodada em oitavo, com 47 pontos. O Internacional é quinto, com 48 pontos, a seis do líder Fluminense, que pode o alcançar em duas rodadas.

Preocupado com Jonas, o técnico Celso Roth escalou um volante a mais, Glaydson, para marcar o atacante gremista. Mesmo assim, o artilheiro do campeonato concluiu quatro vezes no primeiro tempo e uma na segunda etapa. Em duas delas, poderia ter marcado, mas desviou a bola para fora diante da saída do goleiro Renan. O Grêmio abriu o placar aos 36 minutos. Douglas cobrou uma falta mandando a bola em curva para dentro da área. André Lima surgiu entre os zagueiros e marcou, de cabeça.

No segundo tempo, o treinador do Internacional substituiu Glaydson pelo atacante Rafael Sobis. Isso, porém, não evitou que o Grêmio tivesse três chances de ampliar em apenas 12 minutos, desperdiçadas por Douglas, Fábio Rochemback e Lúcio. A história do jogo mudou aos 19 minutos, quando Fábio Rochemback afastou com o braço uma bola cabeceada com precisão por Índio e foi expulso. Alecsandro cobrou o pênalti e empatou.

O Grêmio passou à frente de novo aos 25 minutos, quando Fábio Santos recebeu lançamento de André Lima e marcou. Em desvantagem no placar, mas com um jogador a mais, o Internacional passou a pressionar. E conseguiu marcar o gol de empate aos 38 minutos. D''Alessandro recebeu a bola de Wilson Matias na entrada da área, girou e acertou um chute no canto, indefensável para Victor.

Grêmio - 2 - Victor; Gabriel, Paulão, Rafael Marques e Fábio Santos; Vilson, Fábio Rochemback, Lúcio e Douglas (Gilson); Jonas (Diego Clementino) e André Lima (Adilson). Técnico: Renato Gaúcho.

Internacional - 2 - Renan; Nei, Bolívar, Índio e Kleber; Glaydson (Rafael Sobis), Wilson Matias (Leandro Damião), Guiñazu, Giuliano (Andrezinho) e D'Alessandro; Alecsandro. Técnico: Celso Roth.

Gols - André Lima aos 36 minutos do primeiro tempo, Alecsandro aos 20, Fábio Santos, aos 25, e D''Alessandro, aos 38 minutos do segundo tempo.

Cartões amarelos - Adilson (Grêmio) e Guiñazu (Internacional).

Cartão vermelho - Fábio Rochemback (Grêmio).

Árbitro - Carlos Eugênio Simon (Fifa-RS).

Público - 45.234 presentes.

Renda - R$ 945.528,00.

Local - Estádio Olímpico, em Porto Alegre (RS).