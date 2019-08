Grêmio e Palmeiras abrem fase de quartas de final da Libertadores

A Conmebol divulgou nesta sexta-feira as datas e os horários das quartas de final da Copa Libertadores. O duelo entre Grêmio e Palmeiras vai abrir a disputa às 21h30 do dia 20 (uma terça-feira) deste mês, em Porto Alegre. O jogo de volta está marcado para o dia 27, no Allianz Parque, em São Paulo.

O dia 21 (quarta-feira) está reservado para duas partidas. LDU e Boca Juniors se enfrentam às 19h15 (horário de Brasília), em Quito, no Estádio Rodrigo Paz Delgado, também conhecido como Casa Blanca. No outro encontro, Flamengo e Inter se encaram, às 21h30, no Maracanã, no Rio de Janeiro. Os jogos se repetem no dia 28 (quarta), com os mandos trocados.

Fechando as quartas de final, o argentino e atual campeão River Plate vai duelar com o paraguaio Cerro Porteño no dia 22, em Buenos Aires. O confronto da volta está agendado para o dia 29, em Assunção.

¡Así se jugarán los cuartos de final de la #Libertadores! ⏰ El calendario con los días y los horarios de los partidos de ida y vuelta. pic.twitter.com/brEoESff6X — CONMEBOL Libertadores (@Libertadores) August 2, 2019

Confira abaixo as datas das quartas de final da Libertadores:

JOGOS DE IDA:

20/8, terça-feira, 21h30: Grêmio x Palmeiras, Arena do Grêmio, em Porto Alegre

21/8, quarta-feira, 19h15: LDU x Boca Juniors, Estádio Rodrigo Paz Delgado, em Quito

21/8, quarta-feira, 21h30: Flamengo x Inter, Maracanã, no Rio de Janeiro

22/8, quinta-feira, 21h30: River Plate x Cerro Porteño, Monumental de Nuñez, em Buenos Aires

JOGOS DE VOLTA:

27/8, terça-feira, 21h30: Palmeiras x Grêmio, Arena Palmeiras, em São Paulo

28/8, quarta-feira, 19h15: Boca Juniors x LDU, La Bombonera, em Buenos Aires

28/8, quarta-feira, 21h30: Inter x Flamengo, Beira-Rio, em Porto Alegre

29/8, quinta-feira, 21h30: Cerro Porteño x River Plate, Estádio La Olla Azulgrana, em Assunção