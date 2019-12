Grêmio e São Paulo se enfrentam por vaga na fase de grupos da Libertadores

Grêmio e São Paulo se enfrentam neste domingo, a partir das 19h, com o mesmo objetivo: garantir uma vaga já na fase de grupos da próxima Copa Libertadores da América. Os dois times estão na zona de classificação e com boa vantagem sobre os rivais. A partida será realizada na Arena do Grêmio, em Porto Alegre, pela 36ª rodada do Campeonato Brasileiro.

O Grêmio precisa de apenas mais uma vitória para alcançar o objetivo sem depender de outros resultados. A equipe vem de derrota para o Athletico-PR na rodada passada. Com dois pontos a menos na tabela, o São Paulo tem mais concorrentes para atingir a meta: Corinthians, Internacional e até o Goiás.

Para o confronto deste domingo, o técnico Fernando Diniz tem o desfalque de Tchê Tchê, suspenso. Luan e Liziero brigam por uma vaga no meio de campo do São Paulo. O restante do time deve ser o mesmo que iniciou o duelo com o Vasco, na quinta, quando o São Paulo venceu por 1 a 0 no Morumbi.

Diniz evitou falar sobre o planejamento da próxima temporada antes de saber se o São Paulo se classificará ou não já na fase de grupos da Libertadores. "O mais importante neste momento é terminar o ano bem, focar nesses três jogos que faltam para terminar o campeonato da maneira que a gente deseja", afirmou o treinador.

No Grêmio, o lateral-direito Léo Moura e o volante Maicon devem ser titulares. A dúvida fica no ataque: Felipe Vizeu, André e Patrick disputam uma vaga. Diego Tardelli foi expulso na rodada passada e cumprirá suspensão.

FICHA TÉCNICA

GRÊMIO X SÃO PAULO

Grêmio: Paulo Victor; Léo Moura, Geromel, Kannemann e Cortez; Maicon, Michel, Alisson, Luciano e Everton; Felipe Vizeu. Técnico: Renato Gaúcho.

São Paulo: Tiago Volpi; Juanfran, Bruno Alves, Arboleda e Reinaldo; Luan, Daniel Alves e Igor Gomes; Antony, Vitor Bueno e Pablo. Técnico: Fernando Diniz.

Juiz: Marcelo de Lima Henrique (RJ).

Local: Arena do Grêmio.

Horário: 19h.

Na TV: Pay-per-view.