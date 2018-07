Grêmio embarca para final com apoio de cerca de 500 torcedores no aeroporto

Depois das torcidas de Palmeiras e Flamengo serem notícia por invadirem aeroportos em apoio às suas equipes, nesta terça-feira foi a vez dos gremistas tomarem o lado externo do Salgado Filho para embalar a delegação. O Grêmio embarcaria às 14h30 para Belo Horizonte, onde inicia a decisão da Copa do Brasil diante do Atlético-MG na quarta, às 21h45, no Mineirão.

Por volta do meio-dia, a frente do terminal 2 do Salgado Filho já estava tomada de gremistas. Além dos tradicionais cantos de apoio à equipe, a rivalidade falou mais alto e os torcedores zombaram da situação do Internacional no Brasileirão. "O Inter vai jogar a Série B", cantaram em certo momento, entusiasmados pela derrota colorada de segunda-feira para o Corinthians.

O ponto alto da festa foi quando o ônibus com a delegação gremista passou pelo meio da multidão. Equipados com tambores e instrumentos de sopro, os torcedores intensificaram os cantos e acenderam sinalizadores azuis. Ao contrário dos casos de Flamengo e Palmeiras, no entanto, não houve contato da torcida com os jogadores.

Após passar pelo Cruzeiro nas semifinais, o Grêmio tenta faturar seu primeiro título nacional de elite desde 2001. Depois de iniciar a decisão em Belo Horizonte, o time gaúcho recebe o Atlético-MG na Arena quarta que vem, dia 30, às 21h45.