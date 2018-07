Grêmio empata com a Lusa e é vice-campeão brasileiro

SÃO PAULO - Os dois times precisavam de um ponto neste domingo: a Portuguesa para escapar do rebaixamento e o Grêmio para ficar com o vice-campeonato e garantir vaga direta na fase de grupos da Copa Libertadores. Foi por essa razão que o empate sem gols no Estádio do Canindé, em São Paulo, pela última rodada do Campeonato Brasileiro, foi comemorado por ambos os times.

Ao chegar aos 65 pontos, o time gaúcho assegurou o segundo lugar na classificação final e o lugar na fase de grupos da Libertadores. Se ficasse em terceiro, teria que passar pela fase preliminar da competição sul-americana. A Portuguesa, por sua vez, garantiu seu lugar na elite do futebol brasileiro em 2014, ao terminar com 48 pontos, na 12ª colocação do Brasileiro.

Grêmio e Portuguesa fizeram um começo de primeiro tempo bastante movimentado, com os dois times criando boas chances de gols. Os gaúchos chegaram logo aos três minutos, com Barcos deixando dois marcadores para trás e batendo em cima de Lauro.

Na sequência, Diogo tabelou com Moisés e saiu na cara de Dida, mas foi travado na hora da finalização por Souza. Depois disso, a partida caiu um pouco de rendimento, mesmo porque o empate era bom para ambos. Aos 45, Barcos invadiu a área e finalizou, exigindo boa defesa de Lauro. O Grêmio voltou do intervalo querendo abrir o placar e quase conseguiu logo aos três minutos. Zé Roberto cobrou falta por cima da barreira e acertou o travessão de Lauro, já batido no lance.

Os gaúchos ainda criaram pelo menos mais duas chances, com Kleber e Barcos, mas ambos erraram o alvo. A Portuguesa também estava satisfeita com o empate e por isso a partida caiu muito de produção, seguindo sem emoção até o apito final do árbitro Emerson de Almeida Ferreira.

FICHA TÉCNICA:

PORTUGUESA 0 x 0 GRÊMIO

PORTUGUESA - Lauro; Luís Ricardo (Carlos Alberto), Lima, Valdomiro e Rogério; Ferdinando, Corrêa, Moisés e Wanderson (Héverton); Diogo (Willian Arão) e Henrique. Técnico: Guto Ferreira.

GRÊMIO - Dida; Pará, Rhodolfo, Bressan e Alex Telles; Souza, Ramiro e Zé Roberto; Vargas (Maxi Rodríguez), Kleber e Barcos. Técnico: Renato Gaúcho.

CARTÕES AMARELOS - Diogo e Henrique (Portuguesa); Vargas (Grêmio).

ÁRBITRO - Emerson de Almeida Ferreira (MG).

RENDA - R$ 90.810,00.

PÚBLICO - 4.539 pagantes.

LOCAL - Estádio do Canindé, em São Paulo (SP).