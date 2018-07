Grêmio empata com Atlético-GO e vai à Sul-Americana

Com o empate, o Grêmio fica no 12.º lugar, com 48 pontos. Na última rodada, no Beira-Rio, vai tentar impedir que o Inter se classifique à Libertadores. Já o Atlético-GO, com 45 pontos, corre atrás de uma vaga na Copa Sul-Americana na próxima rodada. Encara o América-MG, em casa, e precisa apenas de um empate.

O Atlético-GO abriu o placar aos 24 minutos. Anselmo recebeu livre e chutou na saída do goleiro Victor. A reação do Grêmio chegou aos 10 minutos da segunda etapa. Willian Magrão entrou pela meia direita e bateu cruzado no canto para empatar. O episódio deu fôlego ao time tricolor.

Um minuto depois, o Grêmio virou o jogo com Marquinhos. Mário Fernandes carregou a bola até a metade da grande área, quando cruzou da direita para o meia, que de carrinho tocou para dentro depois de o goleiro desviar.

A crença numa vitória fez o técnico Celso Roth modificar o time, deixando o Grêmio mais retraído. Porém, o Atlético-GO foi para cima e reagiu, empatando o jogo aos 38 minutos, após mais uma falha do goleiro Victor. Anderson aproveitou o rebote dentro da área e fez.

FICHA TÉCNICA:

Grêmio 2 x 2 Atlético-GO

Grêmio - Victor; Mário Fernandes, Saimon, Rafael Marques (Gabriel) e Julio Cesar; Vilson, Willian Magrão, Marquinhos (Adilson), Escudero e Douglas; André Lima. Técnico: Celso Roth.

Atlético-GO - Márcio; Rafael Cruz, Gilson, Anderson e Thiago Feltri; Pituca, Ernandes (Diogo Campos), Bida e Joilson (Vitor Júnior); Felipe (Juninho) e Anselmo. Técnico: Hélio dos Anjos.

Gols - Anselmo, aos 24 minutos do primeiro tempo, Anderson, aos 38, Willian Magrão, aos 10, e Marquinhos, aos 11 minutos do segundo.

Árbitro - Arnaldo Rodrigues de Souza (CE).

Cartões amarelos - Willian Magrão, Adilson, Joilson, Pituca, Bida e Vitor Júnior.

Renda e público - Não disponíveis.

Local - Estádio Olímpico, em Porto Alegre (RS).