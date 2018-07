Grêmio empata com o Sport em casa e entra provisoriamente no G4

Grêmio e Sport empataram por 1 a 1, neste sábado, na Arena Grêmio, em Porto Alegre, pela 15ª rodada do Campeonato Brasileiro. Em uma partida equilibrada, o time da casa levou vantagem na posse de bola e no número de jogadas de ataque, mas não conseguiu vencer. Com o empate, o clube gaúcho entra provisoriamente no G4, em quarto lugar, com 27 pontos. Ex-líder, a equipe pernambucana fica em terceiro, com 28.

O Grêmio abriu o placar aos 44 minutos do primeiro tempo. Walace dominou pela esquerda, entrou na área e cruzou para Pedro Rocha, que driblou o zagueiro e chutou pelo meio das pernas do goleiro Danilo. Já o Sport reagiu na segunda etapa. Aos 16, Diego Souza aproveitou a sobra da furada do goleiro Tiago e empurrou para dentro com o ombro direito.

Até os 45 minutos do segundo tempo, o jogo estava limpo, sem cartões. Mas uma reclamação do técnico tricolor Roger Machado fez o árbitro carioca Péricles Bassols Pegado Cortez puxar o vermelho e expulsar o comandante do Grêmio.

O destaque foi o goleiro Danilo Fernandes, do Sport, bastante exigido com importantes defesas. "O goleiro deles foi o melhor em campo hoje (sábado), disparado", afirmou o volante tricolor Maicon. "A gente criou mais, jogamos mais, mas acabamos, em um lance, errando a marcação. Temos que exaltar que o Grêmio jogou contra uma grande equipe, muito bem montada", disse o meia gremista Douglas.

Pela 16ª rodada, o Grêmio entra em campo novamente no próximo sábado, dia 1º de agosto, às 18h30, contra o Fluminense, no estádio do Maracanã, no Rio. O Sport recebe o Cruzeiro, no domingo, dia 2, também às 18h30, na Arena Pernambuco, no Recife.

FICHA TÉCNICA

GRÊMIO 1 x 1 SPORT

GRÊMIO - Tiago; Galhardo, Thyere, Erazo e Marcelo Hermes; Walace, Maicon, Douglas (Maxi Rodríguez) e Giuliano (Fernandinho); Luan e Pedro Rocha (Braian Rodríguez). Técnico: Roger Machado.

SPORT - Danilo Fernandes; Samuel Xavier, Matheus Ferraz, Durval e Danilo; Rithely, Wendel, Rodrigo Mancha (Élber), Diego Souza (Samuel) e Marlone; André (Régis). Técnico: Eduardo Baptista.

GOLS - Pedro Rocha, aos 44 minutos do primeiro tempo; Diego Souza, aos 16 minutos do segundo tempo.

CARTÃO AMARELO - Não houve.

ÁRBITRO - Péricles Bassols Pegado Cortez (Fifa/RJ).

RENDA - R$ 1.134.524,00.

PÚBLICO - 33.437 pagantes.

LOCAL - Arena Grêmio, em Porto Alegre (RS)