Grêmio empata com Vitória e vê Corinthians abrir dez pontos na liderança

O Grêmio pressionou, mas não conseguiu passar de um empate por 1 a 1 com o Vitória, neste domingo, no estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul (RS), pela 34.ª rodada do Campeonato Brasileiro. O resultado acabou sendo bom para o Corinthians, que viu a diferença para o vice-líder aumentar.

De olho na final da Copa Libertadores, o Grêmio está em segundo lugar, com 58 pontos, dez atrás do time paulistano. O Santos, que enfrenta a Chapecoense nesta segunda-feira à noite, pode ultrapassar a equipe gaúcha em caso de vitória e deixar a vantagem corintiana em nove pontos.

Na luta contra o rebaixamento, o Vitória conseguiu ampliar sua vantagem sobre o Sport, chegando aos 39 pontos e abrindo três em relação ao time pernambucano, que foi derrotado pelo Atlético-GO em outro duelo deste domingo e encabeça a zona de rebaixamento, em 17º lugar.

O duelo aconteceu na Serra Gaúcha porque a Arena do Grêmio recebeu o show da banda inglesa Coldplay no último sábado. Apesar de estar longe de sua verdadeira casa, o Grêmio tentou assumir o controle da partida, mas encontrou do outro lado uma equipe ligada, marcando forte e chegando ao campo de ataque.

Numa pequena blitz, o Vitória encurralou o rival e conseguiu fazer o adversário se complicar na defesa. Aos 14 minutos, Paulo Victor precisou trabalhar em finalização de David. No lance seguinte, os baianos abriram o placar com Patric. Depois de boa trama, Fellipe Soutto encontrou o lateral livre dentro da área e ele não desperdiçou.

A vantagem baiana não durou muito, pois na primeira chegada ao ataque depois do gol o time gaúcho conseguiu empatar. Leonardo foi até a linha de fundo e cruzou. Fernandinho, que fazia a 100.ª partida com a camisa do Grêmio, se antecipou ao marcador e desviou de cabeça para as redes, aos 18 minutos.

A partida seguiu animada, com os dois times trocando bons ataques e perdendo boas oportunidades de marcar. Pelo lado dos visitantes, Neílton teve a chance mais clara ao pegar sobra dentro da pequena área e finalizar pra fora. Antes do intervalo, após dar um chapéu no marcador, Luan arriscou de fora da área e obrigou Fernando Miguel a fazer boa defesa.

As equipes voltaram do intervalo dispostas a manter o ritmo. Logo no início, Vitória e Grêmio trocaram ataques perigosos em finalização por cima de Tréllez e cabeçada perigosa de Fernandinho. Os baianos, no entanto, foram obrigados a mudar a postura depois que Felipe Soutto recebeu o segundo amarelo e foi expulso.

Os gaúchos foram para cima e criaram boas oportunidades. Lucas Barrios e Leonardo exigiram boas defesas do goleiro Fernando Miguel. Renato Gaúcho colocou os atacantes Jael e Everton e deixou o Grêmio ainda mais ofensivo. Apesar do grande número de jogadores de frente, o mandante não aproveitou a superioridade numérica e o empate prevaleceu até o final.

O Grêmio volta a campo contra o São Paulo, na próxima quarta-feira, às 19h30, na sua arena, em Porto Alegre. Na quinta-feira, o Vitória recebe a Chapecoense, às 20 horas, no Barradão, em Salvador.

FICHA TÉCNICA

GRÊMIO 1 X 1 VITÓRIA

GRÊMIO - Paulo Victor; Léo Moura, Pedro Geromel, Kannemann e Leonardo (Everton); Jaílson (Jael), Arthur, Ramiro e Luan; Fernandinho (Patrick) e Lucas Barrios. Técnico: Renato Gaúcho.

VITÓRIA - Fernando Miguel; Patric, Kanu, Bruno Bispo e Geferson; Ramon, José Welison e Fellipe Soutto; Neílton (Caíque Sá), Tréllez (André Lima) e David (Renê). Técnico: Vagner Mancini.

GOLS - Patric, aos 16, e Fernandinho, aos 18 minutos do primeiro tempo.

ÁRBITRO - Marcelo Aparecido de Souza (SP).

CARTÃO AMARELO - Kanu (Vitória).

CARTÃO VERMELHO - Fellipe Soutto (Vitória).

PÚBLICO e RENDA - Não disponíveis.

LOCAL - Estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul (RS).