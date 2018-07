Grêmio empata em casa e perde chance de ficar em 2.º

O Coritiba entrou em campo de forma retrancada, o que se mostrou eficiente. Do outro lado, embora tenha conseguido chegar à área adversária, faltou pontaria aos gremistas. Foram poucos lances de perigo, muitos passes errados e chutes para fora.

Um bom lance do time da casa ocorreu aos 16 minutos do primeiro tempo, quando Kléber saiu da marcação, tocou de calcanhar para Elano, e partiu para receber dentro da área. Com a bola, o meia cruzou forte demais para Zé Roberto, que não chegou a tempo.

No segundo tempo, o panorama foi mantido e o Grêmio encontrava muitas dificuldades para furar o bloqueio adversário. A última chance da partida foi desperdiçada aos 45 minutos, quando Elano chutou forte para fora, depois de dois rebotes da defesa.

No fim do jogo, Elano comentou o resultado. "Só depende da gente. Vamos seguir. Quarta-feira tem mais." Marco Antônio concordou que melhoras devem ser buscadas já na próxima partida. "Temos a Sul-Americana para ganhar, e ainda estamos em terceiro no Brasileiro. não era o que a gente queria. Pecamos muito. Agora é pensar pra frente."

Já Kleber, questionado sobre as vaias que o time recebeu no término da partida, disparou: "Se acharem que têm que vaiar, eles vaiam, se acharem que têm que aplaudir, eles aplaudem. Torcedor é assim. Mas espero que as vaias não nos atrapalhe."

"Tivemos uma ou duas chances no primeiro tempo e uma no segundo, em que poderíamos ter matado o jogo. Hoje (sábado) foi horrível para nós, mas faz parte do futebol", lamentou Luxemburgo.

O Grêmio entra em campo novamente na quarta-feira, dia 24, às 22 horas, contra o Barcelona, do Equador. A partida, válida pela Copa Sul-Americana, será no Olímpico. Já o Coritiba vai ao Rio, onde enfrenta o Fluminense, pela 33ª rodada do Brasileirão, na quinta-feira, 25, às 22h.

FICHA TÉCNICA:

GRÊMIO 0 X 0 CORITIBA

GRÊMIO - Marcelo Grohe; Pará, Werley, Gilberto Silva e Julio Cesar (Tony); Fernando (Bertoglio), Marco Antonio, Elano e Zé Roberto; Leandro (André Lima) e Kleber. Técnico: Vanderlei Luxemburgo.

CORITIBA - Vanderlei; Victor Ferraz, Lucas Claro, Cleiton (Chico) e Denis; William, Gil, Vinícius (Júnior Urso) e Everton ribeiro; Rafinha (Roberto) e Marcel. Técnico: Marquinhos Santos.

ÁRBITRO - Paulo Henrique de Godoy Bezerra (SC).

CARTÕES AMARELOS - Zé Roberto, Bertoglio (Grêmio); Vinícius, Willian Farias, Denis (Coritiba).

PÚBLICO - 24.377 (total).

RENDA - R$ 511.306,00.

LOCAL - Estádio Olímpico, em Porto Alegre (RS).