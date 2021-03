Grêmio empata, perde 100% de aproveitamento, mas lidera o Campeonato Gaúcho

Contando apenas com jogadores mais jovens, o Grêmio tropeçou pela primeira vez no Campeonato Gaúcho. Nesta segunda-feira, no gramado sintético do estádio Passo D'Areia, empatou com o São José-RS por 1 a 1, fora de casa. Apesar de perder o aproveitamento de 100% no Estadual, o time gremista assumiu a liderança da competição.

Sob o comando do auxiliar Alexandre Mendes, o Grêmio chegou aos mesmos 10 pontos do Internacional, do Caxias e do São Luiz, mas leva vantagem nos critérios de desempate. Já o São José é o nono colocado, com quatro pontos.

A partida desta segunda coincidiu com o retorno dos titulares aos treinos. A previsão da direção é que o auxiliar siga no comando do time por mais uma rodada, contra o Juventude, no fim de semana. Na sequência, Renato Gaúcho deve reassumir a equipe, com os jogadores do time principal.

Ainda sem contar com seus titulares, o Grêmio teve apenas com o lateral Bruno Cortez e o atacante Ferreira do time principal. A equipe foi escalada com Brenno; Vanderson, Ruan, Rodrigues, Bruno Cortez; Lucas Araújo, Darlan, Pedro Lucas, Guilherme Azevedo; Ricardinho e Ferreira.

Apesar disso, o Grêmio não teve dificuldades para dominar o jogo no primeiro tempo. Controlava a posse de bola, praticamente não era ameaçado e ainda levava perigo, principalmente com as investidas de Ferreira pela direita. Ricardinho completava o setor, flutuando entre os dois lados do campo e aparecendo também como centroavante.

O domínio, contudo, não se refletia em jogadas mais agudas no ataque. O São José mostrou maior eficiência no início do segundo tempo. Após uma etapa inicial discreta, o time da casa cresceu muito logo após o intervalo e abriu o placar aos 7 minutos. Após erro de Darlan no meio-campo gremista e de uma saída desastrada do goleiro Brenno, Luiz Eduardo completou para as redes.

O gol sacudiu o Grêmio, que voltou ao ataque, agora mais preciso. Aos 18, Ferreira quase empatou. Aos 27, o mesmo atacante disparou pela direita e cruzou para trás para Pedro Lucas completar com chute fulminante para o gol, sem dar qualquer chance para o goleiro Fábio.

O empate deu novo fôlego ao Grêmio, que reassumiu o comando da partida. No entanto, voltou a vacilar no ataque. Nos instantes finais, Léo Chú levou o segundo cartão amarelo, por simulação e foi expulso do jogo, acabando com qualquer chance de o time gremista buscar a virada.