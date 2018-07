Grêmio empata sem gols no primeiro jogo-treino do ano O Grêmio empatou em 0 a 0 com o Canoas, time da região metropolitana de Porto Alegre, no seu primeiro amistoso da pré-temporada, nesta quinta, na Arena Grêmio. Sentindo falta de ritmo de jogo, o Grêmio atuou por 45 minutos com o seu time titular. Depois, na segunda etapa, a equipe inteira foi modificada, com a entrada de reservas.