Grêmio empresta lateral Bruno Collaço ao Goiás A diretoria do Grêmio anunciou nesta quarta-feira o empréstimo do lateral-esquerdo Bruno Collaço ao Goiás. O jogador foi cedido até o dia 31 de dezembro e vai disputar a sequência do Campeonato Goiano e da Copa do Brasil, além da Série B do Campeonato Brasileiro pelo seu novo clube.