Grêmio empresta lateral Edilson ao Atlético-PR

Edilson não treinou com o restante do grupo do Grêmio nesta manhã e gerou suspeitas sobre uma possível punição, já que havia faltado ao trabalho de sábado. No entanto, a situação foi esclarecida com o anúncio da negociação.

O lateral chega ao Atlético por indicação do técnico Renato Gaúcho, que deixou o Grêmio recentemente. Curiosamente, Edilson jogou pouco sob o comando do treinador. Ele rompeu os ligamentos do joelho esquerdo no final do ano passado e precisou passar por uma cirurgia. Por conta do período de recuperação, só voltou a defender a camisa do Grêmio na semana passada.

Natural de Nova Esperança, interior do Paraná, Edilson já passou por Veranópolis, Avaí, Joinville, Guarani-SC, Juventus, Ponte Preta, Atlético-MG e Vitória.