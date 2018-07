Grêmio empresta lateral-esquerdo Dener para o Vitória

Dener chegou a jogar pelo Grêmio no Campeonato Gaúcho do ano passado, ficou no banco de dois jogos do Campeonato Brasileiro, mas foi emprestado para o Veranópolis, onde disputou o Gauchão 2012. Quando voltou, chegou a ser relacionado por Vanderlei Luxemburgo, mas não se firmou.

Com a contratação de Fábio Aurélio, Dener ficou com menos espaço no elenco gaúcho. Curiosamente, o Vitória explicou, no seu site oficial, que a contratação do garoto foi uma indicação de Vanderlei Luxemburgo, técnico do Grêmio. Ele fica no Barradão por empréstimo até o fim do ano.