Grêmio empresta Maxi Rodríguez para o futebol chileno

Revelado pelo Wanderers, o meia de 24 anos chegou em meados de 2013 ao Grêmio, que contratou o jogador com ajuda de investidores. Em um ano, porém, atuou pouco e sofreu com lesões. Por isso, acabou emprestado para o Vasco, onde foi titular em boa parte da Série B do Brasileirão.

De volta a Porto Alegre, não teria espaço com Felipão e acabou novamente cedido. "Venho com muita expectativa e espero ir bem aqui na ''La U''", disse o jogador, em sua chegada a Santiago. O time chileno está no Grupo 4 da Libertadores, o mesmo do Internacional.