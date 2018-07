Grêmio empresta meia e atacante ao Figueirense

PORTO ALEGRE - Finalizando a composição do seu elenco para o Brasileirão, o Grêmio emprestou o meia Marco Antônio e o atacante Everaldo ao Figueirense. A dupla chega ao time catarinense em uma "troca" pela renovação do empréstimo do meia-atacante Jean Deretti ao clube gaúcho.

Marco Antônio, de 29 anos, foi revelado na base do São Paulo e campeão da Copa Libertadores de 2005. Depois passou por times como Santo André, Juventude, Sport, Criciúma, Vitória e Portuguesa antes de ir para o Grêmio em 2012. Ano passado foi emprestado ao Atlético-PR, grande destaque do Brasileirão.

Everaldo, por sua vez, tem 22 anos e começou sua carreira na base do Esportivo, de Bento de Gonçalves (RS). Em 2011, foi para o time profissional do Grêmio. E, na sequência, passou por empréstimos ao Caxias e CSA (AL). Neste ano, retornou ao time de Porto Alegre e chegou a disputar uma partida da Libertadores.

Antes de ceder Marco Antônio e Everaldo ao time catarinense, o Grêmio se reforçou com o volante Edinho, o atacante Dudu e promoveu Wendell e Luan da base para a disputa do Campeonato Brasileiro.