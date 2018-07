Grêmio empresta meia Emerson ao Coritiba

A confirmação do acerto foi feita pelo site do Coritiba, que descreve Emerson, como "garoto que teve grandes momentos nas seleções brasileiras de base". Isso porque o meio-campista participou de uma fase de preparação para o Mundial Sub-17 de 2009 (acabou sendo cortado) e depois jogou na conquista da Copa Sendai Sub-17 daquele ano.

"Quando houve a possibilidade de termos o Emerson no nosso elenco fizemos um garimpagem, mas já sabíamos de algumas de suas qualidades. Sua versatilidade, por exemplo, pois joga como meia e também como segundo volante, e o fato de ser destaque nas seleções brasileiras de base", explicou Felipe Ximenes, superintendente de futebol do Coritiba.

Emerson só fez um jogo como profissional em sua carreira. Foi titular do time reserva do Grêmio que enfrentou o Cruzeiro-RS, em março, pelo Campeonato Gaúcho, quando o elenco principal se concentrava na Libertadores. De resto, ficou no banco de outras duas partidas, ambas pelo Gauchão.

O momento mais marcante da carreira de Emerson foi um gol de pênalti que ele fez na estreia da Copa São Paulo, mas que não foi marcado. A bola furou a rede e o árbitro marcou tiro de meta.