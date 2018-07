Grêmio empresta uruguaio Maxi Rodríguez ao Vasco

Sem espaço no Grêmio, o meia uruguaio Maxi Rodríguez confirmou nesta sexta-feira sua transferência para o Vasco, que disputa a Série B do Campeonato Brasileiro. Ele defenderá o time carioca por empréstimo até o fim da temporada. "Agradeço ao Vasco por me abrir as portas do clube. Prometo deixar tudo em campo neste novo desafio", declarou o jogador de 23 anos em sua conta no Twitter.

Rodríguez estava encostado no time gaúcho nas últimas semanas, e não interessou ao técnico Felipão. Ele não conseguiu se valorizar sob o comando de Enderson Moreira e acabou sendo descartado pela nova comissão técnica, encabeçada pelo ex-treinador da Copa do Mundo. O meia chegou ao Grêmio em maio de 2013 com o status de uma das maiores promessas do futebol uruguaio. No entanto, não correspondeu às expectativas. Disputou 39 jogos e marcou seis gols desde então.

O Vasco está em franca recuperação na Série B, é vice-líder, com 28 pontos, atrás apenas do Ceará, com 31 pontos.