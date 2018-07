Grêmio empresta zagueiro à Chapecoense até dezembro

Sem espaço no Grêmio, o zagueiro Douglas Grolli foi emprestado pelo clube gaúcho à Chapecoense, que chegou este ano à elite do futebol brasileiro e já luta contra o rebaixamento. Apresentado nesta quinta-feira, o jogador de 24 anos fica em Chapecó (SC) até o fim do ano.

Grolli surgiu exatamente na Chapecoense, clube pelo qual venceu o Campeonato Catarinense de 2011, chamando a atenção do Grêmio. Ele, porém, nunca conseguiu se firmar em Porto Alegre, tendo já sido emprestado a São Caetano (segundo semestre de 2013) e Londrina, tendo sido campeão paranaense nesta temporada.

"Sentimento de imensa felicidade. Um clube que me proporcionou tantas coisas no passado e agora voltando num momento ímpar da cidade de estar jogando uma série A", comentou Grolli na entrevista de apresentação. A Chapecoense também contratou o atacante Mailson, 23 anos, que estava com o Caxias na Série C.