Grêmio empresta zagueiro Wallace para o Vitória até o final do ano

O Vitória oficializou nesta sexta-feira a contratação por empréstimo do zagueiro Wallace, ex-Corinthians e Flamengo. O jogador de 29 anos pertence atualmente ao Grêmio e ficará no clube baiano até o final do ano.

Revelado pelo próprio Vitória, clube onde atuou de 2006 a 2010 e conquistou o tetracampeonato estadual, além da Copa do Nordeste, Wallace já disputou 151 partidas oficiais e marcou 11 gols pelo time baiano.

Depois, o zagueiro jogou no Corinthians, ganhando o Mundial de Clubes, a Copa Libertadores e o Campeonato Brasileiro, antes de vestir a camisa do Flamengo por quase três anos. Negociado com o Grêmio, contudo, ele teve atuações apagadas em 2016 e acabou emprestado ao Gaziantepspor, da Turquia, no início deste ano.

De volta ao Grêmio, ele seguiu novamente sem espaço com o técnico Renato Gaúcho e foi cedido ao Vitória, no qual disputará posição com zagueiros como Kanu, Ramon, Fred e Alan Costa.

A chegada de Wallace é uma tentativa da diretoria de reerguer o clube no Brasileirão. O Vitória soma apenas oito pontos e está na antepenúltima colocação.