Grêmio enaltece boa atuação de Diego Clementino

Bem-humorado, o dirigente disse que Diego pode alcançar Jonas na artilharia do Campeonato Brasileiro - o ex-jogador do Santos tem 21 gols marcados. "Percebemos que era um jogador de qualidade. E aqui o Diego está ganhando chances. Eu brinquei com ele que, se continuar assim, pode ultrapassar o Jonas", afirmou Kroeff, lembrando que o atacante já marcou quatro gols mesmo entrando sempre no segundo tempo.

Empolgado com o triunfo, Kroeff garantiu ainda que a torcida gremista lotará o Brinco de Ouro no próximo domingo, na partida contra o Guarani, em Campinas. "Temos muitos torcedores no estado de São Paulo. Vamos pintar de azul o Brinco de Ouro", prometeu.