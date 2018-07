Grêmio encara Cruzeiro e tenta se aproximar dos líderes

Depois ainda terá de torcer para o Atlético Paranaense (20 pontos) não derrotar o São Paulo e o Internacional (20 pontos) não vencer o Botafogo, ambos na quinta. Se perder, no entanto, corre o risco de cair quatro posições, desde que toda a combinação de resultados lhe seja desfavorável.

O técnico Renato Gaúcho conta com a volta do lateral-direito Pará e do atacante Kleber, que cumpriram suspensão contra o Bahia, mas perdeu o volante Riveros, cedido à seleção paraguaia. A vaga aberta no meio de campo será disputada entre Souza e Ramiro. O maior mistério do treinador não está na escalação, mas no esquema - vem alternando o 3-5-2, o 4-4-2 e o 3-6-1 e só divulga a formação do time na hora do jogo.