Grêmio encara decisão em casa contra o Atlético-PR

Uma verdadeira decisão é como está sendo encarada pelo Grêmio a partida contra o Atlético Paranaense, neste sábado, às 19h30, no estádio Olímpico, em Porto Alegre, pela 36.ª e antepenúltima rodada do Campeonato Brasileiro. O time gaúcho entra em campo com a obrigação de ganhar se quiser continuar sonhando com um lugar na Copa Libertadores da América de 2011.

O Grêmio está com 54 pontos, dois atrás do rival de Curitiba, que é o quarto colocado - justamente o último classificado caso Palmeiras ou Goiás (que se enfrentam na fase semifinal) não conquistem o título da Copa Sul-Americana. Um ponto a seu favor é a campanha no returno do Brasileirão. Com o melhor desempenho até agora, a equipe gaúcha tem 10 vitórias, 4 empates e apenas duas derrotas nos 16 jogos até agora. Isso fez com que o time deixasse as últimas posições para a parte de cima da tabela de classificação.

Para a partida, o time gaúcho não contará com três importantes jogadores. Um deles é o lateral-direito Gabriel, que está lesionado, e será substituído por Edílson. Por suspensão, o atacante Jonas e o zagueiro Rafael Marques ficam de fora. O técnico Renato Gaúcho já definiu que Neuton jogará na zaga, mas ainda não sabe quem jogará no lugar do artilheiro do Brasileirão. A definição entre Diego e Júnior Viçosa acontecerá somente pouco antes do jogo.