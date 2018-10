Grêmio encara o América-MG com time reserva e com a cabeça no River Plate

O Grêmio encara o América-MG neste sábado, às 16 horas, no Independência, com a cabeça já na próxima terça-feira. Afinal, três dias depois do confronto pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro, a equipe inicia a decisão de uma vaga na final da Copa Libertadores com o River Plate, na Argentina.

Por isso, para o técnico Renato Gaúcho, a principal tarefa neste fim de semana é garantir o foco dos jogadores no duelo com o América-MG. Até porque o time gaúcho tem pouco em jogo no Campeonato Brasileiro. Após a derrota para o Palmeiras na última rodada, praticamente deixou a briga pelo título e, por outro lado, tem posição confortável na zona de classificação para a Libertadores.

O Grêmio tem 51 pontos, em quinto, a oito do líder Palmeiras e nove à frente do Santos, primeiro time fora do G6. Por isso, tanto jogadores quanto torcedores já estão com o pensamento no duelo decisivo que acontecerá no Monumental de Núñez, na próxima terça.

Este confronto, aliás, fará com que Renato leve a campo no sábado uma escalação reserva do Grêmio. O treinador deverá poupar os 11 titulares, até para evitar novas lesões em um elenco que tem sofrido bastante com os problemas físicos nas últimas semanas.

A lista de desfalques do Grêmio por problemas físicos é grande. O lateral Léo Moura, o volante Ramiro e os atacantes Everton, Luan, Marinho e André estão afastados dos treinamentos. O goleiro Marcelo Grohe e o lateral Cortez se recuperaram de lesões musculares e voltaram a treinar somente nos últimos dias.

Com tantos problemas para encarar o River, a partida contra o América-MG pode ser uma chance para os reservas mostrarem serviço e ganharem uma vaga na equipe na terça-feira. Jogadores como o lateral Leonardo, o volante Michel e o meia Pepê podem ser aproveitados na semifinal da Libertadores.