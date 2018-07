Grêmio encara o Bahia em busca da terceira vitória consecutiva no Brasileiro

O Grêmio enfrentará o Bahia nesta segunda-feira, às 20 horas, em sua arena, em Porto Alegre, na tentativa de alcançar a terceira vitória consecutiva no Campeonato Brasileiro. Um novo resultado positivo colocaria o time tricolor na vice-liderança da competição, atrás apenas do Corinthians.

O técnico Renato Gaúcho sabe da importância de vencer em casa e tratou de fazer mistério sobre a escalação da equipe. O centroavante Lucas Barrios está vetado da partida por conta de uma lesão muscular sofrida na vitória sobre a Chapecoense por 6 a 3 na última rodada. A previsão dos médicos é que o paraguaio desfalque a equipe por mais três jogos.

O treinador fechou o treino tático do domingo e manteve a dúvida na escalação. Everton é o mais cotado para começar entre os titulares, pois entrou no decorrer do duelo em Chapecó e marcou três gols. Mas Maicon e Miller Bolaños também disputam a vaga.

Mesmo com um jogo a menos que os demais clubes, o Grêmio é o atual terceiro colocado, com 12 pontos. O Corinthians lidera a competição com 16 pontos e o Coritiba aparece em segundo, com 13.