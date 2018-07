Grêmio encara o Náutico para esquecer tropeço em casa

O duelo contra o Náutico, especialmente na capital pernambucana, traz ótimas lembranças para os gremistas. Foi no Recife que aconteceu a famosa "Batalha dos Aflitos", na última rodada do quadrangular final da Série B do Campeonato Brasileiro de 2005. Sob o comando do técnico Mano Menezes, o Grêmio derrotou o Náutico, e conseguiu o acesso à Série A, com um gol do meia Anderson (hoje no Manchester United), aos 47 minutos do segundo tempo, mesmo jogando com três jogadores a menos.

Em campo, o técnico Vanderlei Luxemburgo promove a volta do atacante boliviano Marcelo Moreno ao time titular. André Lima fica no banco de reservas.