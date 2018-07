Grêmio encara o Vasco para se aproximar da liderança O Grêmio enfrenta o Vasco, neste sábado, às 21 horas, no estádio de São Januário, no Rio de Janeiro, pela 15.ª rodada do Campeonato Brasileiro, com a meta de conquistar a sua terceira vitória consecutiva e entrar na briga pela liderança. O clube gaúcho começa a rodada como quarto colocado, com 22 pontos, a quatro do líder Botafogo.