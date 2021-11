Grêmio encara reservas do Flamengo com esperança de escapar do rebaixamento no Brasileirão

Encarar o time reserva do Flamengo, nesta terça-feira, às 21 horas, na sua Arena, em Porto Alegre, em duelo atrasado da segunda rodada do Campeonato Brasileiro, é tudo o que o torcedor do Grêmio queria para depositar todas as suas esperanças em conseguir escapar do rebaixamento para a Série B. O time carioca vai poupar seus titulares para a decisão da Copa Libertadores, sábado, diante do Palmeiras, em Montevidéu, no Uruguai.

Nas contas dos torcedores do tricolor gaúcho, um triunfo frente aos cariocas, além de ser o terceiro consecutivo na competição nacional, poderia embalar a equipe para a conquista de mais de seis pontos na sequência diante do Bahia, em Salvador, e São Paulo, em Porto Alegre.

Com estes nove pontos virtuais, o Grêmio atingiria os 44 pontos e ainda teria mais dois compromissos contra Corinthians (fora) e Atlético-MG (em casa).

Para iniciar esta quase "missão impossível", o técnico Vagner Mancini poderá relacionar Douglas Costa, mas o meia-atacante, ainda em fase de recuperação de uma lesão muscular, não deverá ser utilizado contra o Flamengo. Sua presença com o grupo é considerada essencial neste momento decisivo. O atleta deverá ser melhor preparado para atuar desde o início no sábado contra o Bahia.

Borja e Villasanti deverão ficar no banco de reservas, pois Mancini pretende manter a formação do ataque com Robert e Diego Souza, após as duas vitórias consecutivas sobre Chapecoense e Red Bull Bragantino.

No Flamengo, Renato Gaúcho só deverá colocar um titular em campo. Trata-se do goleiro Diego Alves, que precisa de um maior ritmo de jogo, após passar um período afastado por causa de contusão. Arrascaeta, outro que se recuperou de lesão, poderá ser utilizado por um período da partida, assim como foi na vitória sobre o Internacional.

Pedro, submetido recentemente a uma cirurgia no joelho, é outro que poderá entrar no duelo para sentir se tem condições de atuar contra o Palmeiras.

Fora do duelo com o Grêmio, Bruno Henrique continua tratamento para tentar diminuir as dores causadas por uma tendinite no joelho direito e, desta forma, poder disputar a final da Libertadores.