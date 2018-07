Grêmio encerra preparação com apoio da torcida

O técnico Luiz Felipe Scolari repetiu o comportamento que adotou na última sexta-feira e fechou o treino do Grêmio neste sábado, o último antes do clássico diante do Internacional no domingo, na Arena, pelo Brasileirão. Desta vez, no entanto, ele liberou a entrada da imprensa e da torcida nos últimos minutos, e foi aí que os jogadores sentiram o apoio dos gremistas.

Cerca de 1.200 torcedores ignoraram a probabilidade de treino fechado e foram à Arena para acompanhar a atividade. Quando ela finalmente foi aberta, os gremistas empurraram a equipe com cantos e depois receberam o reconhecimento dos jogadores, que foram ao alambrado aplaudir os presentes.

Em relação à escalação que será utilizada no domingo, segue o mistério, uma vez que Felipão só permitiu a entrada da imprensa quando os jogadores já realizavam o rachão. Só foi possível observar Zé Roberto e Luan treinando cobranças de falta.

Felipão tem algumas dúvidas para a partida. Recuperado de um problema no joelho esquerdo, Rhodolfo treinou normalmente durante a semana e deve ir para o jogo. O meia Giuliano também está melhor de uma pubalgia e pode reforçar a equipe. Ainda há a possibilidade de o treinador mudar o esquema tático e promover a escalação de três volantes.