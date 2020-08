Grêmio encerra preparação e deve ter a maioria dos titulares contra o Vasco

O Grêmio fez na manhã deste sábado, no CT do Fluminense, o último treinamento antes do duelo contra o Vasco, marcado para este domingo, às 16 horas, em São Januário. A tendência é que o técnico Renato Gaúcho coloque o que tem de melhor à disposição para a partida, válida pela quinta rodada do Campeonato Brasileiro.

Mesmo com a proximidade do jogo de ida da final do Campeonato Gaúcho, agendado para a próxima quarta-feira, contra o Caxias, Renato Gaúcho sinalizou que irá escalar a maioria de seus titulares para enfrentar o líder do campeonato. Apenas quem apresentar desgaste físico deve ser preservado.

Dois titulares têm presença praticamente certa: o lateral-direito Orejuela e o zagueiro Kannemann pois cumprem suspensão no Estadual e não enfrentam o Caxias. As baixas são Maicon e Diego Souza, lesionados.

O volante sentiu dores no tornozelo direito no empate contra o Flamengo, na última quarta-feira, enquanto que o atacante trata lesão muscular na coxa direita. Lucas Silva e Isaque devem ser os escolhidos para ocupar as vagas no meio e o ataque.

Incorporados à delegação no Rio e regularizados no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF, Robinho e Éverton estão à disposição da comissão técnica e podem estrear. Dos dois, é segundo é quem tem mais chance de atuar, já que vinha treinando normalmente no São Paulo, enquanto que o meia ex-Cruzeiro jogou apenas uma vez neste ano, em março.

Antes de enfrentar o Vasco, jogadores, comissão técnica e funcionários foram novamente submetidos a testes de detecção do coronavírus pelo método RT-PCR, de acordo com o protocolo estabelecido pela CBF. Ao todo, 47 pessoas foram testadas e todos os resultados foram negativos.

Com seis pontos nas primeiras quatro rodadas do Brasileirão, o Grêmio está invicto no torneio e ocupa atualmente o sétimo lugar na tabela de classificação.