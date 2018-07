Grêmio enfrenta calor, mas goleia Rio Preto em estreia na Copinha

Depois de jogos isolados, finalmente a 46.ª Copa São Paulo de Futebol Júnior passou a ter diversas partidas no mesmo horário. Com início às 14 horas, 16 partidas deram continuidade à primeira rodada, com destaque para o Grêmio, um dos favoritos ao título, que venceu o Rio Preto-SP por 4 a 1, no estádio Benedito Teixeira, em São José do Rio Preto.

Com dois gols acontecendo ainda no primeiro tempo e mais dois, um deles marcado por Luis Felipe, na segunda etapa, o time gaúcho conseguiu superar o forte calor do interior de São Paulo para vencer um clube que atuava em casa. O curioso desta partida é que o zagueiro Wanderson, do Rio Preto, marcou dois gols ainda na primeira etapa, primeiro contra, aos três minutos, e outro a favor do seu time, aos 41.

Com o resultado, o Grêmio sai na frente no Grupo B, com três pontos, e espera o confronto entre América-SP e Confiança-SE, com início às 16 horas, para descobrir se terminará a primeira rodada na liderança.

OUTROS JOGOS