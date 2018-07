Grêmio enfrenta colombianos na disputa pela liderança na Libertadores

PORTO ALEGRE - O Grêmio enfrenta o Atlético Nacional, de Medellín (Colômbia), nesta terça-feira, às 22 horas, na Arena Grêmio, em Porto Alegre, pela segunda rodada da Copa Libertadores. Como os dois times venceram seus adversários na estreia, o confronto passa a valer a liderança isolada do Grupo 6 e também pode significar um salto em direção à classificação.

Quem ganhar passará a ter seis pontos e mais duas partidas em casa, de um total de quatro, para assegurar uma das vagas às oitavas de final da competição continental.

O técnico Enderson Moreira não tem problemas para escalar o time tricolor gaúcho, mas trata de fazer algum mistério porque sabe que o rival colombiano tem um bom repertório de variações táticas. O lateral-esquerdo Wendell chegou a ser dúvida, por contusão, mas está liberado para jogar.

O Grêmio seguirá com três volantes - Edinho, Ramiro e Riveros - e mais o promissor Luan e o veterano Zé Roberto no meio de campo. O único atacante, o argentino Barcos, deve ser auxiliado pelos meias nos movimentos ofensivos. Dudu, que deu velocidade ao ataque contra o Novo Hamburgo, no último sábado, pelo Campeonato Gaúcho, pode entrar durante o jogo.