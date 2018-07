Grêmio enfrenta o Atlético-MG em duelo pelo vice do Campeonato Brasileiro O Grêmio recebe o Atlético Mineiro neste domingo, às 17 horas, na Arena Grêmio, em Porto Alegre, pela 37.ª e penúltima rodada, no duelo que vale o vice do Campeonato Brasileiro. A duas rodadas do término da competição, o time tricolor está na terceira colocação com 62 pontos, contra 66 da equipe mineira, que está em segundo lugar.