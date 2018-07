Grêmio enfrenta o Botafogo sonhando com a liderança

PORTO ALEGRE - O Grêmio enfrenta o Botafogo, nesta quarta-feira, às 22 horas, no estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul (RS), pela sexta rodada, de olho na liderança do Campeonato Brasileiro. Terceiro colocado com 10 pontos, o clube de Porto Alegre precisa vencer seu jogo e torcer por tropeços do Internacional diante do Coritiba e do Cruzeiro diante do Sport.

O rival gaúcho é líder com 11 pontos e o concorrente mineiro é o segundo, com 10 pontos e maior número de gols marcados. Se perder, no entanto, o time tricolor pode cair até para o 10.º lugar, desde que todos os concorrentes se deem bem na rodada.

Mesmo que possa contar com a volta do volante Edinho, depois de suspensão, o técnico Enderson Moreira vai repetir o time que derrotou o Fluminense por 1 a 0, no último domingo. Sendo assim, Ramiro permanece entre os titulares. O Grêmio é o mandante, mas joga em Caxias do Sul porque já liberou a Arena Grêmio como estádio de treinos para a Copa do Mundo.