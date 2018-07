Grêmio enfrenta o Botafogo-SP nas quartas da Copinha

O Grêmio foi mais um time a carimbar uma vaga nas quartas de final da 46.º edição da Copa São Paulo de Futebol Júnior. Na noite deste sábado, 17, o clube gaúcho passou com tranquilidade pelo Goiânia, por 4 a 1, em partida realizada no Estádio Benedito Teixeira, o Teixeirão, em São José do Rio Preto. Os gols foram marcados por Júnior, Luis Felipe, Tai e Tontini.

Com a vitória, o Grêmio elimina, para muitos, a maior zebra até agora da Copinha e segue na briga pelo título inédito. A melhor colocação do clube gaúcho foi um vice-campeonato em 1991, quando acabou derrotado pela Portuguesa. Na próxima fase, o desafio será diante do Botafogo-SP, que derrotou o Fluminense, também no sábado, por 3 a 2.

Contra o Goiânia, o Grêmio não quis dar chance para o azar e foi logo abrindo o marcador. Aos 24 minutos, Júnior cobrou falta com perfeição e acertou o ângulo do goleiro Pollaco. A segunda etapa foi toda do Grêmio. O Goiânia cansou e o clube gaúcho foi logo carimbando sua classificação às quartas de final.

Aos 9 minutos, Raul cruzou na cabeça de Luis Felippe, que contou com um desvio da zaga para fazer o segundo. Aos 20, o clube gaúcho fez o terceiro. Tilica achou Ty, que só teve o trabalho para empurrar para o fundo das redes. Nos acréscimos, Bruno fez o gol de honra do time goiano.