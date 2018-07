Grêmio enfrenta o Santos com atenção voltada para a final da Copa Libertadores

O Grêmio jogará diante do Santos, neste domingo, às 19 horas, no estádio da Vila Belmiro, em Santos, pela 36.ª rodada do Campeonato Brasileiro. Mas o pensamento da torcida, do elenco e da comissão técnica está voltado mesmo para a grande decisão da Copa Libertadores, que começa nesta quarta-feira, em Porto Alegre, diante do Lanús, da Argentina.

+ Dividido, Grêmio treina em duas frentes e terá reservas e jovens contra o Santos

+ Sem Lucas Lima, Santos recebe Grêmio para encerrar jejum e reagir em luta por G4

O técnico Renato Gaúcho havia dito após a vitória sobre o São Paulo - por 1 a 0, na Arena Grêmio, na rodada anterior do Brasileirão - que a equipe nem deveria atuar diante da proximidade de uma decisão tão importante para o clube. Mas o treinador também deixou claro que pretende usar os três últimos jogos do Nacional para fazer alguns testes no elenco.

Nesta semana, Renato Gaúcho comandou treinamento com um time misto e que poderá ser colocado em campo diante do Santos. O destaque da atividade foi o meio-campista Cícero, que marcou dois gols e deve estar entre os titulares nesta partida. Aliás, o jogador - dispensado pelo São Paulo nesta temporada - tem sido bastante útil ao técnico gremista.

Renato Gaúcho também já adiantou que utilizará atletas ainda pouco conhecidos dos torcedores nesta reta final de Brasileirão. São os casos dos atacantes Lucas Poletto, Pepê, Batista e dos laterais Conrado e Guilherme Guedes, nomes do chamado grupo de transição, uma espécie de time B, que têm treinado com o grupo principal.

Com 61 pontos, o Grêmio mantém a vice-liderança do Brasileirão, posição que garante cerca de R$ 11 milhões em premiação, um bônus que anima a diretoria, a comissão técnica e o elenco. Mas a manutenção da posição não será fácil, pois o Palmeiras, terceiro colocado, está somente um ponto atrás do time gaúcho na tabela de classificação.