Grêmio enfrenta San Lorenzo e pode cruzar com Cruzeiro na Libertadores

SÃO PAULO - Com o fim da rodada desta quinta-feira na Copa Libertadores, foram definidos os oito confrontos de oitavas de final da competição. Nesta primeira rodada dos mata-matas não haverá confronto entre brasileiros, mas, se avançarem para as quartas de final, Grêmio e Cruzeiro vão se enfrentar.

A surpresa ficou por conta do Santos Laguna, do México, que tinha a melhor campanha até a última rodada, mas perdeu de 3 a 0 para o Arsenal de Sarandi nesta quinta-feira. Assim, estacionou nos 13 pontos e permitiu que o Vélez, líder do Grupo 1 com 15, ficasse como time de melhor campanha. Assim, os argentinos vão decidir todos os confrontos em casa.

A segunda melhor campanha da primeira fase é do Grêmio, que somou 14 pontos após a vitória desta quinta-feira sobre o Nacional, em Porto Alegre. Os gaúchos vão enfrentar nas oitavas o San Lorenzo, que avançou como segundo colocado do Grupo 2, eliminando o Botafogo. A volta será no Brasil.

O Cruzeiro, segundo do Grupo 5, foi também o segundo melhor vice-líder. Nas oitavas, contra o Cerro Porteño, do Paraguai, fará a primeira partida em casa e a segunda fora. Na mesma chave, o León (México) pega o Bolívar (Bolívia) e o Santos Laguna enfrenta o Lanús (Argentina).

Rival do Grêmio na fase de grupos, o Atlético Nacional agora será adversário do Atlético Mineiro, que avançou como líder do Grupo 4. Quem passar pega o vencedor do confronto entre Defensor (Uruguai) e The Strongest (Bolívia). A mesma chave, além de Vélez e Nacional (Paraguai), tem o confronto entre Unión Española (Chile) e Arsenal de Sarandi (Argentina).

Dos 11 países que têm equipes na competição, oito conseguiram classificar equipes. Serão três brasileiros, quatro argentinos, dois bolivianos, dois mexicanos, dois paraguaios, um colombiano, um uruguaio e um chileno. Equador, Venezuela e Peru estão fora do torneio.

Confira os confrontos das oitavas de final:

Nacional-PAR x Vélez Sarsfield

Arsenal de Sarandi x Unión Española

The Strongest x Defensor-URU

Atlético-MG x Atlético Nacional-COL

San Lorenzo x Grêmio

Cruzeiro x Cerro Porteño

León-MEX x Bolívar

Lanús x Santos Laguna-MEX